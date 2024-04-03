В Венесуэле умер самый старый мужчина в мире

Перес Мора, родившийся 27 мая 1909 года, был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина в мире.

«Я обнимаю его семью и выражаю соболезнования всем жителям города Эль-Кобре, [в котором родился долгожитель]», — отметил Мадуро.

Как пишет газета El Nacional, Перес Мора скончался из-за респираторных осложнений.

В последние годы старейший мужчина планеты проживал на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре, отмечает Ura.ru. Перес Мора объяснял свое долголетие постоянной работой, отдыхом и ранним сном, «ежедневным употреблением стакана бренди».

