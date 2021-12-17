В гражданский оборот выпустили первую партию вакцины «Эпиваккорона-Н»
Разработчик вакцины «Эпиваккорона-Н» (Aurora-CoV) в своём Instagram сообщил, что в гражданский оборот были выпущены первые 12 тысяч доз препарата.
«Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV... предназначена для клинических исследований третьей фазы», - уточняется в сообщении.
Ранее гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в феврале — марте текущего года было произведено более 1,2 млн доз вакцины «Эпиваккорона», сообщает RT.
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