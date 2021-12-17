В гражданский оборот выпустили первую партию вакцины «Эпиваккорона-Н»

Разработчик вакцины «Эпиваккорона-Н» (Aurora-CoV) в своём Instagram сообщил, что в гражданский оборот были выпущены первые 12 тысяч доз препарата.

Вирусолог назвал самую надежную вакцину от коронавируса

«Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV... предназначена для клинических исследований третьей фазы», - уточняется в сообщении.

Ранее гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в феврале — марте текущего года было произведено более 1,2 млн доз вакцины «Эпиваккорона», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЭпиВакКоронаВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры