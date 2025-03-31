В Госдуме считают, что законопроект КПРФ о запрете вейпов отклонят

Законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей для них, скорее всего, будет отклонен, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Ранее правительство России не поддержало соответствующий законопроект КПРФ. Леонов отметил, что теперь инициативу отклонят, так как она получила отрицательный отзыв правительства РФ.