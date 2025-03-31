В Госдуме считают, что законопроект КПРФ о запрете вейпов отклонят

Законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей для них, скорее всего, будет отклонен, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Ранее правительство России не поддержало соответствующий законопроект КПРФ. Леонов отметил, что теперь инициативу отклонят, так как она получила отрицательный отзыв правительства РФ.

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При этом он уточнил, что ряд депутатов, которые придерживаются своей позиции и считают, что этот запрет необходим, будут и дальше этого придерживаться.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что вейпы являются убийственным изобретением, которые вызывают множество опасных болезней, в том числе неинфекционную пневмонию.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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