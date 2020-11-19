В Дании заявили о малоэффективности масок при коронавирусе

Медицинская маска сама на дает эффективной защиты от заражения коронавирусом. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты ведущего медицинского центра Дании - Rigshospitalet.

В исследовании, которое стартовало еще весной, участвовали более 6 тыс. человек, часть из которых использовали маски, другие - нет.

Выяснилось, что среди тех, кто не носил маски, заразились 2,1%, а среди других - 1,8%, передает ТАСС.