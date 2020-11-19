В Дании заявили о малоэффективности масок при коронавирусе
Медицинская маска сама на дает эффективной защиты от заражения коронавирусом. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты ведущего медицинского центра Дании - Rigshospitalet.
В исследовании, которое стартовало еще весной, участвовали более 6 тыс. человек, часть из которых использовали маски, другие - нет.
Выяснилось, что среди тех, кто не носил маски, заразились 2,1%, а среди других - 1,8%, передает ТАСС.
В итоге авторы исследования заявили, что ожидавшееся 50-процентное снижение вероятности заражения у использовавших маски не оправдалось. Специалисты утверждают, что маска способна защитить лишь на 15-20% от проникновения вируса.
Вместе с тем авторы подчеркнули, что не ставят под сомнение, что широкое использование масок является эффективным способом снижения распространения инфекции Sars-CoV-2.
Между тем, количество случаев заболевания COVID-19 на планете перевалило за отметку 56 млн, сообщает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru