Ученые признали большую смертельную опасность «британского» штамма коронавируса

Ученые признали, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более смертельно опасен, чем исходная форма COVID-19. Об этом говорится в докладе Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).

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В нем говорится, что специалисты изучили данные по случаям COVID-19 ведущих медицинских учреждений Лондона и выяснили, что новая мутация коронавируса на 30-70 процентов более смертоносна. Однако ученым потребуется дополнительное время для установления причин высокой летальности «британского» штамма VUI-202012/01, передает РИА Новости.

Предположительно высокая летальность связана с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении «британским» штаммом.

Между тем, Британия вводит новые карантинные меры для приезжающих в страну с 15 февраля, передает РИА ФАН.


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ФОТО: Роспотребнадзор
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