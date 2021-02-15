Ученые признали большую смертельную опасность «британского» штамма коронавируса
Ученые признали, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более смертельно опасен, чем исходная форма COVID-19. Об этом говорится в докладе Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).
В нем говорится, что специалисты изучили данные по случаям COVID-19 ведущих медицинских учреждений Лондона и выяснили, что новая мутация коронавируса на 30-70 процентов более смертоносна. Однако ученым потребуется дополнительное время для установления причин высокой летальности «британского» штамма VUI-202012/01, передает РИА Новости.
Предположительно высокая летальность связана с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении «британским» штаммом.
Между тем, Британия вводит новые карантинные меры для приезжающих в страну с 15 февраля, передает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 207 / сут.
Умерли
80 520+394 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+13 935 / сут.
- Песков оценил желание Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse
- Песков пояснил заявление Путина о том, что Россия не бросит Донбасс
- Google выплатит Франции штраф более 1 млн евро за некорректное отображение рейтингов отелей
- Самолет срочно вернулся во Внуково после вылета
- Ученые признали большую смертельную опасность «британского» штамма коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru