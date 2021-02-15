Ученые признали большую смертельную опасность «британского» штамма коронавируса

В нем говорится, что специалисты изучили данные по случаям COVID-19 ведущих медицинских учреждений Лондона и выяснили, что новая мутация коронавируса на 30-70 процентов более смертоносна. Однако ученым потребуется дополнительное время для установления причин высокой летальности «британского» штамма VUI-202012/01, передает РИА Новости.

Предположительно высокая летальность связана с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении «британским» штаммом.

Между тем, Британия вводит новые карантинные меры для приезжающих в страну с 15 февраля, передает РИА ФАН.



