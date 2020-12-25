Ученые назвали срок появления коллективного иммунитета к коронавирусу

Массовый иммунитет к COVID-19 в течение года или нескольких лет у населения не выработается, на это уйдет гораздо больше времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской академии наук Александра Сергеева.

По его словам, в настоящее время открытым остается вопрос, насколько долго держится иммунитет у переболевших COVID-19 и у привитых.

Как отметил глава РАН, скорее всего в вопросе борьбы с коронавирусом придется рассчитывать на такую же тактику, как с гриппом.