Ученые назвали срок появления коллективного иммунитета к коронавирусу

Массовый иммунитет к COVID-19 в течение года или нескольких лет у населения не выработается, на это уйдет гораздо больше времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской академии наук Александра Сергеева.

По его словам, в настоящее время открытым остается вопрос, насколько долго держится иммунитет у переболевших COVID-19 и у привитых.

Как отметил глава РАН, скорее всего в вопросе борьбы с коронавирусом придется рассчитывать на такую же тактику, как с гриппом.

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Иммунитет к COVID-19 сохраняется до 8 месяцев, пишет международный портал MedicalXpress со ссылкой на Университет Монаша (Австралия).

Исследование подтверждает, что антитела к коронавирусу вырабатываются на срок не менее восьми месяцев, что дает надежду на эффективность вакцины от этой болезни.

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ФОТО: pixabay.com
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