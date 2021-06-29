Ученые: коронавирус стал заражать людей новым способом

Сначала эксперты использовали клетки почек приматов, после чего взяли раковые клетки легких человека, в которых отсутствует фермент ACE2. Выращенный в лаборатории новый штамм смог попасть в них в обход стандартной схемы.

Ученые назвали это «невероятным сюрпризом». Однако пока неизвестна, возможна ли такая мутация за пределами лаборатории.

Аномальная жара могла привести к росту заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, в жару граждане чаще собирались в помещениях, избегая высоких температур, значит, число заболевших еще будет расти.

