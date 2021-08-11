У вернувшихся из лагеря в Анапе детей выявили коронавирус

Специалисты Центра гигиены Смоленской области провели лабораторное исследование в вагонах, где питались дети, взяли пробы воды и смывы на наличие SARS-CoV-2, материал находится в работе.

Отмечается, что дезинфекция вагонов поезда закончена.

Напомним, в больницы Краснодарского края 7 августа госпитализировали 91 ребенка и нескольких сопровождающих, ехавших из Карелии на поезде Мурманск–Адлер. У пациентов наблюдались признаки кишечной инфекции, позднее у госпитализированных обнаружили норовирус второго типа.

