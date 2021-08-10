Директора вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер задержали по делу об отравлении детей

Директор, повар и официант вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер задержаны в рамках расследования уголовного дела о пищевом отравлении детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета РФ Елену Марковскую.

Как отметила представитель СК РФ, задержанные «подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей") и ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей")».

В больницы Краснодарского края 7 августа госпитализировали 91 ребенка и нескольких сопровождающих, ехавших из Карелии на поезде Мурманск–Адлер, напоминают Известия. У пациентов наблюдались признаки кишечной инфекции, позднее у госпитализированных обнаружили норовирус второго типа. Как выяснилось, дети ужинали в вагоне-ресторане, где позже нашли продукты с истекшим сроком годности, испорченные овощи и хлеб с плесенью. В понедельник из больниц Туапсе выписали первую группу из 36 детей, они направились на отдых, отмечает телеканал «360».



