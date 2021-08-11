Центр Гамалеи: у вакцинированных в 20 раз ниже риск попасть в больницу с СОVID-19

Вероятность того, что вакцинированный человек в случае заражения коронавирусной инфекцией попадет в больницу, в 20 раз ниже, чем госпитализация непривитых людей. Об этом заявил ТАСС заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов.

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Он добавил, что вакцина «Спутник V» эффективна против новых штаммов СОVID-19, передает RT.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавирусной инфекции «йота» с повышенной на 82% летальностью обнаружен в Нью-Йорке. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в комментарии с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что многие СМИ неверно подают информацию, заявляя, что летальность нового штамма достигает 82%.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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