Врач-нарколог поспорил с Милоновым о тестировании школьников на наркотики

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» перечислил «подводные камни» при обязательном тестирование школьников на наркотики, которое опрометчиво предложил ввести депутат Госдумы Виталий Милонов.

По мнению депутата, эта мера позволит не только предотвратить случаи насилия в учебных заведениях, но и, в случае выявления факта употребления, спасти человека в юном возрасте. Исаев считает, что эта инициатива требует глубокого обсуждения с привлечением специалистов разных направлений.

«С одной стороны, сейчас это добровольная процедура и она оставляет часть учеников без внимания. У нас нет информации по употреблению психоактивных веществ или она приходит к нам не достаточно своевременно. С другой стороны, мне кажется, здесь будет очень большое сопротивление со стороны правозащитников и юристов – насколько эта мера вообще конституционна и имеем ли мы право сделать такое тестирование принудительным? И третий момент… Хорошо, допустим, мы сделаем процедуру обязательной и тестирование нам что-то покажет. А дальше что с этим делать? Вопрос в том – у нас система помощи есть? Она создана? Именно для подростков с зависимостями или с какими-то психическим нарушениями. Не получится ли так, что мы не сможем предоставить всем желающим квалифицированную помощь, а лишь дадим почву для какого-то троллинга и гнобления такого вот ребёнка?» – задался вопросом врач-нарколог.

Говоря о методиках выявления наркотических и психотропных компонентов в организме человека, Исаев напомнил о том, что не любой тест может дать качественный результат.