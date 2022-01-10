Врач-нарколог поспорил с Милоновым о тестировании школьников на наркотики
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в интервью НСН заявил, что Милонов поспешил с инициативой обязательного тестирования школьников на наркотики.
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» перечислил «подводные камни» при обязательном тестирование школьников на наркотики, которое опрометчиво предложил ввести депутат Госдумы Виталий Милонов.
По мнению депутата, эта мера позволит не только предотвратить случаи насилия в учебных заведениях, но и, в случае выявления факта употребления, спасти человека в юном возрасте. Исаев считает, что эта инициатива требует глубокого обсуждения с привлечением специалистов разных направлений.
«С одной стороны, сейчас это добровольная процедура и она оставляет часть учеников без внимания. У нас нет информации по употреблению психоактивных веществ или она приходит к нам не достаточно своевременно. С другой стороны, мне кажется, здесь будет очень большое сопротивление со стороны правозащитников и юристов – насколько эта мера вообще конституционна и имеем ли мы право сделать такое тестирование принудительным? И третий момент… Хорошо, допустим, мы сделаем процедуру обязательной и тестирование нам что-то покажет. А дальше что с этим делать? Вопрос в том – у нас система помощи есть? Она создана? Именно для подростков с зависимостями или с какими-то психическим нарушениями. Не получится ли так, что мы не сможем предоставить всем желающим квалифицированную помощь, а лишь дадим почву для какого-то троллинга и гнобления такого вот ребёнка?» – задался вопросом врач-нарколог.
Говоря о методиках выявления наркотических и психотропных компонентов в организме человека, Исаев напомнил о том, что не любой тест может дать качественный результат.
«Не знаю, знает ли депутат Милонов [автор инициативы] об этом или нет, но многие психоактивные вещества не выявляются современными, общедоступными, обычными аптечными тестами в принципе. А всем проводить сложные и дорогостоящие анализы – я сомневаюсь, что на это есть возможность. Плюс психоактивные вещества меняются с сумасшедшей скоростью и обновляются каждый год», – подчеркнул специалист.
Выход из ситуации собеседник «Радиоточки НСН» видит в кардинальном улучшении работы школьных психологов и, в частности, в повышении уровня их квалификации.
«Как показывает практика, в том числе и зарубежных стран, в большей степени положительно работает эффективная психологическая помощь, тестирование и поддержка. Но настоящая поддержка! Не профанация, как у нас сейчас во многих школах происходит. Очень мало школ, где есть сильные психологи, которые могут и тесты психологические проводить, и выявления какие-то осуществлять, и потом программы поддержки предлагать», - сказал Исаев.
Нарколог добавил, что в последние годы в России увеличивается доступность наркотических и психотропных препаратов, что приводит к росту употребляющих именно в подростковом возрасте. Исаев привел статистику МВД, что ситуацию с наркопотреблением в России удалось стабилизировать, но ежегодно зависимыми признаются сотни тысяч граждан. Средний возраст большинства – 20-39 лет.
За последние 10 лет, в стране наблюдается тенденция к омоложению наркоманов. Если число взрослых, употребляющих психоактивные вещества (ПАВ), за этот период увеличилось в 8 раз, то число подростков в 18 раз, а детей почти в 24 раза. В однократном употреблении наркотиков, в качестве «пробы», признаются более 50% мальчиков и 20% девочек подросткового возраста. Средний возраст начала приёма ПАВ оценивается наркологами в 12-13 лет.
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