Онищенко поддержал обязательное тестирование на наркотики в школах
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал предложение по введению обязательного тестирования на наркотики в школах. Об этом сообщает NEWS.ru.
По его словам, выявление зависимости у школьников на ранних стадиях даст больше шансов на возвращение таких учеников к нормальной жизни. Онищенко отметил, что следует выстроить разумный механизм такого тестирования и тщательно все взвесить.
Онищенко подчеркнул, что данный вопрос нужно тщательно обсудить, а также обозначить группы риска и определиться с тем, всех ли учеников проверять или действовать выборочно.
Ранее замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил о необходимости введения тестирования учащихся на наркотики. По его словам, вопрос будет обсуждаться в нижней палате парламента в начале весенней сессии.
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