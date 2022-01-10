Онищенко поддержал обязательное тестирование на наркотики в школах

По его словам, выявление зависимости у школьников на ранних стадиях даст больше шансов на возвращение таких учеников к нормальной жизни. Онищенко отметил, что следует выстроить разумный механизм такого тестирования и тщательно все взвесить.

Онищенко подчеркнул, что данный вопрос нужно тщательно обсудить, а также обозначить группы риска и определиться с тем, всех ли учеников проверять или действовать выборочно.

Ранее замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил о необходимости введения тестирования учащихся на наркотики. По его словам, вопрос будет обсуждаться в нижней палате парламента в начале весенней сессии.

