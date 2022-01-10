Введение обязательных тестов на наркотики в школах обсудят в Госдуме

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что в школах необходимо ввести тестирование учащихся на наркотики, сообщает РИА Новости.

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По его словам, данный вопрос будет обсуждаться в нижней палате парламента в начале весенней сессии. Депутат отметил, что тестирование школьников позволит избежать случаев насилия в учебных заведениях.

«Если родитель отказывается от проведения подобного рода теста, то это значит, что он подозревает или боится, что что-то будет выявлено. А чего бояться? Тут не бояться надо, в этом возрасте еще можно спасти человека», - добавил Милонов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты сделают всё, чтобы законопроект о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе, сообщает RT.

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ТЕГИ:ГосдумаВиталий МилоновТестирование НаркотикиШкола
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