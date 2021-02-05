Три четверти россиян доверяют российским вакцинам от COVID-19
Большинство россиян лояльно относится к массовой вакцинации от коронавируса. Три четверти опрошенных доверяют российским препаратам. Об этом говорится в исследовании интернет-холдинга Rambler Group.
Аналитики выяснили, что с момента старта массовой вакцинации прививку уже сделали более 12% опрошенных, а порядка 40% готовы сделать ее в ближайшее время. Лишь 2% вакцинироваться не собираются.
Почти треть (27%) участников опроса уже переболели COVID-19, пишет РИА Новости.
Три четверти россиян доверяют российским препаратам: 38% отдают предпочтение вакцине «Спутнику V», 37% заявили, что намерены привиться «ЭпиВакКороной» и разработкой Центра Чумакова и ждут старта вакцинации этими препаратами.
Между тем, врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда лучше сделать прививку переболевшим коронавирсом, сообщает RT.
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