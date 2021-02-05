Три четверти россиян доверяют российским вакцинам от COVID-19

Большинство россиян лояльно относится к массовой вакцинации от коронавируса. Три четверти опрошенных доверяют российским препаратам. Об этом говорится в исследовании интернет-холдинга Rambler Group.

Аналитики выяснили, что с момента старта массовой вакцинации прививку уже сделали более 12% опрошенных, а порядка 40% готовы сделать ее в ближайшее время. Лишь 2% вакцинироваться не собираются.

Почти треть (27%) участников опроса уже переболели COVID-19, пишет РИА Новости.