Терапевт предупредила о проблемах с сердцем из-за гриппа

После перенесенного свиного гриппа у человека может воспалиться сердечная мышца и оболочка сердца, сообщает URA.RU со ссылкой на врача-терапевта Марину Константинову.

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Свиной грипп может спровоцировать осложнения в виде перикардита и миокардита. Кроме того, вирус гриппа H1N1 может поражать сосуды, вызывая их ломкость, что приводит к высокой вероятности кровотечений.

Также не исключена сыпь, напоминающая синяки разного размера — от точки до нескольких сантиметров.

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что эпидемия гриппа и ОРВИ в России может сойти на нет в феврале 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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