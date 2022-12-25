Терапевт предупредила о проблемах с сердцем из-за гриппа
После перенесенного свиного гриппа у человека может воспалиться сердечная мышца и оболочка сердца, сообщает URA.RU со ссылкой на врача-терапевта Марину Константинову.
Свиной грипп может спровоцировать осложнения в виде перикардита и миокардита. Кроме того, вирус гриппа H1N1 может поражать сосуды, вызывая их ломкость, что приводит к высокой вероятности кровотечений.
Также не исключена сыпь, напоминающая синяки разного размера — от точки до нескольких сантиметров.
Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что эпидемия гриппа и ОРВИ в России может сойти на нет в феврале 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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