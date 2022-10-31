Теледоктор Продеус намерен ревакцинироваться назальной вакциной

Назальная вакцина от коронавируса появилась в Москве, сказал НСН врач-педиатр Андрей Продеус.

Теледоктор, врач-педиатр Андрей Продеус заявил в пресс-центре НСН, что будет ревакцинироваться назальной вакциной.

В Москве стала доступна назальная вакцина от коронавируса «Спутник V»: она рекомендуется для ревакцинации от COVID-19, поскольку она выступает «бустером» для уже имеющегося иммунитета - создает «местный» иммунитет.

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«Считаю, что барьерная вакцина потенциально неплохой путь защиты. С удовольствием ревакцинируюсь назальной вакциной. Я честно сидел и ждал, когда она появится в Москве. Теперь возникает вопрос специфичности, к каким антигенам коронавируса мы будем иметь эту вакцину, все-таки он меняется. К большому сожалению, первичные вакцины в их эффективности нейтрализации вируса снизились и падают, тот же Pfizer объявил, что не работает от современных штаммов», - сказал Продеус.

Ранее Андрей Продеус заявил в эфире НСН, что назальная вакцина может блокировать на слизистой попадание коронавируса внутрь организма.

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