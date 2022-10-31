Теледоктор Продеус намерен ревакцинироваться назальной вакциной

«Считаю, что барьерная вакцина потенциально неплохой путь защиты. С удовольствием ревакцинируюсь назальной вакциной. Я честно сидел и ждал, когда она появится в Москве. Теперь возникает вопрос специфичности, к каким антигенам коронавируса мы будем иметь эту вакцину, все-таки он меняется. К большому сожалению, первичные вакцины в их эффективности нейтрализации вируса снизились и падают, тот же Pfizer объявил, что не работает от современных штаммов», - сказал Продеус.

Ранее Андрей Продеус заявил в эфире НСН, что назальная вакцина может блокировать на слизистой попадание коронавируса внутрь организма.

