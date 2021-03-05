Стоматолог сообщила, как сэкономить на лечении зубов

Она также предостерегла от поездок в Белоруссию за стоматологическими услугами, так как велик риск столкнуться с дешевыми и некачественными материалами.

Отсутствие возможности дышать и разговаривать в обычном режиме повышает уровень размножения бактерий в полости рта, считает стоматолог Геннадий Шаргородский.

