Стоматолог сообщила, как сэкономить на лечении зубов

Назван простой способ сэкономить на лечении зубов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на стоматолога-ортодонта Марию Балакиреву.

По ее словам, сэкономить поможет обычное обследование у стоматолога один раз в шесть месяцев. Это позволит начать лечение, как только становится видна проблема. «Кариес дешевле вылечить, чем пульпит», — отметила врач.

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Она также предостерегла от поездок в Белоруссию за стоматологическими услугами, так как велик риск столкнуться с дешевыми и некачественными материалами.

Отсутствие возможности дышать и разговаривать в обычном режиме повышает уровень размножения бактерий в полости рта, считает стоматолог Геннадий Шаргородский.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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