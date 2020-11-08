Стоматологи раскрыли опасность советов по отбеливанию из TikTok

В Британской стоматологической ассоциации первыми обратили внимание на то, что домашние средства могут нанести «непоправимый ущерб» здоровью.

«Мы обеспокоены трендом на отбеливание зубов химикатами, содержание перекиси водорода в которых превышает установленные нормы. Использование продуктов с более высокой концентрацией перекиси водорода повышает риск повреждения зубов и десен, включая ожоги рта, увеличенную чувствительность зубов и десен, а также воспаление», - сказано в официальном заявлении.

Российский стоматолог Олег Кущ в комментарии Газете.ru поддержал британских коллег и предупредил, что эффект отбеливания зубов дома очень недолговечен и опасен.

«Велик риск возникновения аллергической реакции, воспаления десен, истончения эмали зубов и их повышенной чувствительности. Любые абразивные вещества негативно воздействуют на эмаль, царапают ее и раздражают десну», - пояснил врач и рекомендовал обращать к профессионалам.



Ранее врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Козлова предупредила, что ношение бороды снижает чувствительность зубов.



