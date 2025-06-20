Россиян предупредили о неприятных последствиях самолечения зубов
Попытки самолечения зубов нередко приводят к поражению височно-нижнечелюстных суставов, рассказал НСН почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.
Любые ортодонтические манипуляции должны происходит только у специалистов, заявил в беседе с НСН почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.
Россияне в массовом порядке начали лечить свои зубы дешёвыми стоматологическими приборами из-за заоблачных цен на ортодонтов. Покупатели в домашних условиях удаляют зубной камень, а вместе с ним и половину эмали. На онлайн-площадках увеличился спрос на наборы для зубов за 300–400 рублей, куда входят ультразвуковые скалеры и щётки с абразивом. Без предварительного осмотра у стоматолога россияне полируют себе зубы, но взамен получают снесённую эмаль и кровоточащие дёсны.
Садовский отметил, что все медицинские изделия, которые применяет в своей работе врач-стоматолог, проходят обязательную государственную регистрацию.
«Все медицинские изделия, которые использует в своей работе врач-стоматолог, подлежат обязательной государственной регистрации. Все они проходят испытания на безопасность, по технике, по токсикологии в службе Росздравнадзора. И эти испытания заканчиваются формированием регистрационного досье, на основании которого Росздравнадзор выдает регистрационное удостоверение, дающее право применения изделия в медицинских целях на территории РФ. Прочие изделия, не подлежащие регистрации, проходят декларирование, получая сертификат соответствия, который, фактически, является сертификатом безопасности. Всё, что касается гигиены рта, должно иметь сертификат Роспотребнадзора или подобных госструктур. Подчас дешевые изделия содержат повышенную концентрацию вредных металлов для организма человека и иных токсических компонентов. Для всех, кто бережет свое здоровье, все те изделия, которые предназначены для применения на коже, слизистой оболочке человека, должны иметь сертификат соответствия. Я бы сам такими несертифицированными изделиями не стал пользоваться. Это не игрушка», - предупредил специалист.
Он также отметил, что следует различать процедуры по отбеливанию и осветлению зубов.
«Отбеливание - это медицинская манипуляция, которая предполагает инвазию химического агента перекиси водорода, перекиси карбамида, кислорода в ткани организма через эмаль. В этом случае, внутри эмали происходит разрушение пигментов, а не на поверхности. А что касается осветления, то это обычное снятие поверхностных пятен различных веществ: табака, кофе, чая, иных цветных компонентов. Важно знать, что эта процедура точно не для детей. Взрослые для осветления эмали могут применять различные пасты, которые продаются в сетевых магазинах и в аптеках. На них написано, что это осветляющая паста для снятия поверхностных, фиксируемых налетов. Это не химическое отбеливание, которое может делать только медицинский сотрудник по назначению врача. Дело очень серьезное. Что касается ряда других манипуляций с зубами, нередки случаи, когда они приводят к поражению височно-нижнечелюстных суставов. У людей появляются щелчки, боли при открывании рта. Все эти вещи необходимо делать только у специалистов», - добавил Садовский.
Ранее стоматолог Владимир Лосев рассказал, как спасти зубы от кариеса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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