Любые ортодонтические манипуляции должны происходит только у специалистов, заявил в беседе с НСН почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.

Россияне в массовом порядке начали лечить свои зубы дешёвыми стоматологическими приборами из-за заоблачных цен на ортодонтов. Покупатели в домашних условиях удаляют зубной камень, а вместе с ним и половину эмали. На онлайн-площадках увеличился спрос на наборы для зубов за 300–400 рублей, куда входят ультразвуковые скалеры и щётки с абразивом. Без предварительного осмотра у стоматолога россияне полируют себе зубы, но взамен получают снесённую эмаль и кровоточащие дёсны.