Сотрудников центра Гамалеи ревакцинировали от коронавируса

Некоторые сотрудники центра имени Гамалеи ревакцинировались препаратом «Спутник V», сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов в эфире «Первого канала».

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По его словам, иммунные ответы у них хорошие. Речь идет о пожилых сотрудниках центра.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что прививаться повторно вакциной «Спутник V» вероятно будет уже нельзя.

Тем временем, «ЭпиВакКорона» после прививки формирует три линии иммунной защиты организма. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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