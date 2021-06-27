В Москве за сутки на вакцинацию записались более 85 тысяч человек

«И это как раз тот объем, который нам и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около 2 млн человек, сделавших вакцинацию», - сказал глава города. Он отметил, что это будет «огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить от ограничений».

По словам Собянина, вакцины в городе хватает, открыты дополнительные пункты вакцинации. «Проблем ни с записью, ни с вакцинацией сегодня в Москве нет», - заключил мэр.

Собянин считает, что столица переживает пандемию заново из-за нового штамма коронавируса COVID-19. При отсутствии новой мутации COVID-19, считает Собянин, пандемия уже закончилась бы.

