В Москве за сутки на вакцинацию записались более 85 тысяч человек
Более 85 тысяч человек записались в Москве на вакцинацию от коронавируса за минувшие сутки, сообщил в эфире телеканала «Россия-1» мэр Сергей Собянин.
«И это как раз тот объем, который нам и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около 2 млн человек, сделавших вакцинацию», - сказал глава города. Он отметил, что это будет «огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить от ограничений».
По словам Собянина, вакцины в городе хватает, открыты дополнительные пункты вакцинации. «Проблем ни с записью, ни с вакцинацией сегодня в Москве нет», - заключил мэр.
Собянин считает, что столица переживает пандемию заново из-за нового штамма коронавируса COVID-19. При отсутствии новой мутации COVID-19, считает Собянин, пандемия уже закончилась бы.
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