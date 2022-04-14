Собянин рассказал о поддержке столичной фармы в условиях санкционного давления

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российским кабмином был принят ряд очень серьёзных решений по поддержке фармацевтической отрасли на региональном уровне, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса

По его словам, фармпромышленность остаётся важнейшей отраслью как с экономической и социальной точек зрения, так и в вопросах национальной безопасности. Он отметил, что за последние годы в Москве объём инвестиций в эту отрасль увеличился в 10 раз.

«Появились новые современные заводы и продолжают развиваться в рамках и офсетных сделок, и частных инвестиций... Много было сделано... для нивелирования тех санкций, которые мы на сегодняшний день имеем», - подчеркнул градоначальник.

В рамках поддержки фармацевтической промышленности компаниям предоставляют земельные участки для строительства новых производств по ставке 1 рубль в год, оказывается поддержка, в том числе финансирование, клинических исследований.

Также московские власти готовы оказать содействие в упрощении процедур регистрации новых лекарств, в решении логистических проблем.

В пресс-службе добавили, что ещё одной мерой поддержки является субсидирование процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств и реализацию программ развития. Кроме того, фармкомпании смогут получить гранты на создание или расширение импортозамещающих производств, покупку или лизинг оборудования.

Ранее Собянин утвердил программу временных работ и переобучения для работников, которые находятся под риском увольнения.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ГосподдержкаМоскваФармацевтикаСергей Собянин
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