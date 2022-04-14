Собянин утвердил программу поддержки находящихся под риском увольнения работников
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу временных работ и переобучения для работников, которые находятся под риском увольнения. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.
На реализацию инициативы с учетом трансфертов из федерального бюджета выделят 3,36 млрд рублей. Субсидии для организации временных работ смогут получить предприятия, работники которых находятся под риском увольнения, а также организации, готовые создать временные рабочие места для сотрудников других предприятий.
Привлеченные к временным работам граждане будут получать компенсацию вынужденного простоя за счет работодателя и дополнительные выплаты, субсидируемые из бюджета столицы.
Для уволенных работников на период поиска нового рабочего места будут организованы общественные работы в городских организациях, в том числе в центрах госуслуг «Мои документы», летних павильонах «Здоровая Москва», парках.
Обучение сотрудников может быть организовано в профильных образовательных учреждениях — колледжах, центрах профессиональной подготовки — либо в корпоративных университетах.
Ожидается, что помощь в трудоустройстве получат более 58 тысяч работников приостановивших свою деятельность предприятий, около 12,5 тысячи из них пройдут переобучение, около 39 тысяч трудоустроят на временные и общественные работы.
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