Синоптики предупредили о магнитных бурях в выходные

Магнитные бури могут начаться в предстоящие выходные дни – 26 и 27 сентября. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос». Специалисты отметили, что пик активности придётся на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь, пишет АГН «Москва».

При этом, синоптики подчеркнули, что в понедельник геомагнитное поле начнет постепенно успокаиваться и к середине недели в околоземном космическом пространстве установится полный штиль.

Специалисты добавили, что магнитные бури могут стать причинами помех в радиосвязи, вызвать сбои в работе спутниковых и энергетических систем, а также спровоцировать перебои в работе космических аппаратов. В периоды повышенной солнечной активности метеозависимым людям советуют избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.