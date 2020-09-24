Синоптики предупредили о магнитных бурях в выходные

Магнитные бури могут начаться в предстоящие выходные дни – 26 и 27 сентября. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос». Специалисты отметили, что пик активности придётся на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь, пишет АГН «Москва».

При этом, синоптики подчеркнули, что в понедельник геомагнитное поле начнет постепенно успокаиваться и к середине недели в околоземном космическом пространстве установится полный штиль.

Специалисты добавили, что магнитные бури могут стать причинами помех в радиосвязи, вызвать сбои в работе спутниковых и энергетических систем, а также спровоцировать перебои в работе космических аппаратов. В периоды повышенной солнечной активности метеозависимым людям советуют избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

На Землю обрушится опасная геомагнитная буря

Между тем, в начале июня американское космическое агентство NASA зафиксировало на Солнце вспышку М-класса. По данным организации, эта вспышка стала мощнейшей с октября 2017 года. Ученые предположили, что это может быть началом нового солнечного цикла.

Доцент факультета физики ВШЭ Андрей Садовский в эфире НСН рассказал об особенностях таких вспышек.

«Вспышку уже ожидали давно. Так что это запоздавшее начало нового цикла. М-класс – это не самая мощная вспышка. Самая мощная – это Х-класс. Причем если вспышки М-класса идут по нарастающей от М1 до М10, то Х-класс бывает и 20, и 30. Ничего с Землей при этом не происходит. Так что М-класс – это мощная вспышка, но не настолько мощная, чтобы чему-то угрожать», - отметил ученый.

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ФОТО: l.yimg.com
ТЕГИ:СиноптикиЗемляМагнитная Буря
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