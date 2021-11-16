«Чем жестче, тем лучше»: Глава масонской Ложи России призвал к принудительной вакцинации

Если за россиянами захотят следить, то смогут это сделать и без QR-кодов, заверил НСН кандидат в президенты России в 2008 году Андрей Богданов.

Великий мастер масонской Ложи России Андрей Богданов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выступил за принудительную вакцинацию и поддержал введение обязательных QR-кодов.

Ранее о решении с февраля 2022 года ввести обязательные коды на транспорте и в общепите заявили в правительстве.

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«Двумя руками за! Мое личное мнение, я бы насильно заставлял прививаться. Нужна обязательная вакцинация на уровне государства и чем жестче, тем лучше», - сказал Богданов.

Собеседник «Радиоточки НСН» также прокомментировал опасения людей о том, что QR-код – это некий способ слежки.

«Бред, потому что если надо, и без QR-кода отследят» - добавил он.

Ранее лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что власти запоздали с QR-кодами: их надо было ввести еще раньше, несмотря на озлобленность россиян.

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ФОТО: архив Андрея Богданова
ТЕГИ:ПрививкаВакцинацияQR-код
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