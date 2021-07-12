Россияне рассказали о проблемах со здоровьем из-за переработок

Россияне жалуются на боли в спине, ухудшение зрения и усиление головной боли из-за сверхурочной работы. Об этом говорится в совместном исследовании «Росгосстрах жизнь» и рекрутинговой платформы hh.ru.

О плохом самочувствии из-за переработок рассказали 60% опрошенных граждан. По их мнению, сверхурочная работа приводит к неправильному образу жизни и плохо сказывается на здоровье.

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Респонденты отметили частые боли в спине (50%), ухудшение зрения (43%), усиление головных болей (41%). Почти треть опрошенных отметили, что у них появился лишний вес, у 24% наблюдается боль в ногах, а 12% пожаловались на гипертонию и варикоз.

Ранее стало известно, что внезапная боль в груди может быть признаком сердечного приступа, рассказали врачи British Heart Foundation. Об этом сообщается на сайте организации.

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