Россияне рассказали о проблемах со здоровьем из-за переработок

Россияне жалуются на боли в спине, ухудшение зрения и усиление головной боли из-за сверхурочной работы. Об этом говорится в совместном исследовании «Росгосстрах жизнь» и рекрутинговой платформы hh.ru.

О плохом самочувствии из-за переработок рассказали 60% опрошенных граждан. По их мнению, сверхурочная работа приводит к неправильному образу жизни и плохо сказывается на здоровье.