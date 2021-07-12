Врачи рассказали о признаках инфаркта

Внезапная боль в груди может быть признаком сердечного приступа, рассказали врачи British Heart Foundation. Об этом сообщается на сайте организации.

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Врачи посоветовали срочно обращаться за медицинской помощью, если внезапно возникла усиливающаяся боль в груди. При этом ощущения могут распространяться на руки, спину, шею и челюсть. Кроме того, может появиться одышка и ухудшиться самочувствие.

Дополнительными симптомами могут оказаться потливость, головокружение, появление внезапного приступа тревоги и чрезмерный кашель. Ранее главный врач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова рассказала НСН, что аномальная жара отягощает течение коронавируса и хронических заболеваний.

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Фото: herzstiftung.de
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