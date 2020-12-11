Россиян предупредили об угрозе новой эпидемии после коронавируса

В России в следующем году может произойти вспышка заболеваемости туберкулезом. С таким предупреждением выступил главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев, сообщает портал «Чита.ру». Специалист подчеркнул, что в последние годы в России улучшалась эпидситуация с туберкулезом. К примеру, на Дальнем Востоке ежегодно флюорографию проходит свыше 70% населения, в Забайкалье 86%. Однако в этом году из-за пандемии COVID-19 коронавируса диспансеризацию пришлось ограничить, констатировал специалист.

Врач отметил, что это приведет к неполному выявлению заболевших и, как следствие, распространению туберкулеза теми людьми, кому не поставят диагноз и не начнут лечить вовремя. Другой источник роста заболеваемости — те, кто перенес коронавирусную инфекцию. Особенно те, у кого поражение легких составило больше 50%, поскольку, по словам фтизиатра, в пораженные легкие возбудителю туберкулеза гораздо легче внедриться.

При этом, Павел Фадеев призвал россиян делать флюорографию раз в год, подчеркнув, что современные аппараты не несут никакой лучевой нагрузки и безопасны.

ВЦИОМ: Ношение масок в общественных местах поддерживают 88% россиян

Между тем, в пятницу, 11 декабря, стало известно, что вакцина от коронавируса «Спутник V» поставлена во все регионы России, за исключением Магадана и Чукотки. Как пишет ТАСС, об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр добавил, что в Магадан препарат будет доставлен в воскресенье, на Чукотку - в понедельник. Кроме того, он подчеркнул, что планы Минздрава по вакцинации россиян от COVID-19 будут выполнены в более короткие сроки, чем планировалось.

А ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации жителей России от от коронавируса во время новогодних праздников – с 1 по 10 января.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирусРоссияЭпидемия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры