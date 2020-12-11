ВЦИОМ: Ношение масок в общественных местах поддерживают 88% россиян
Большинство россиян, а именно 88%, согласно данным проведенного опроса, поддерживают требование обязательного ношения масок в общественных местах. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, пишет ТАСС.
Кроме того, по словам главы ВЦИОМ, 67% опрошенных считают ношение масок самой эффективной мерой профилактики заражения COVID-19. Далее в списке мытье рук и использование антисептиков, на третьем – ограничение контактов.
Также стало известно, что в марте текущего года 57% респондентов считали новости о пандемии главным пунктом информационной повестки. Летом этот показатель снизился до 8-9%. Однако осенью эту тему вновь назвали актуальной 23% респондентов.
Между тем, две трети россиян (75%) одобряют предложение отменить традиционные новогодние мероприятия и гуляния на фоне из-за распространения COVID-19. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».
Главными аргументами за отмену гуляний россияне назвали рост числа заболевших, необходимость сократить контакты и снизить число заболевших.
При этом более половины опрошенных (51%) считают, что праздничные мероприятия нужно отменить по всей стране, 24% респондентов высказались за отмену гуляний только в некоторых регионах России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 585 / сут.
Умерли
45 893+613 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 171 / сут.
- ВЦИОМ: Ношение масок в общественных местах поддерживают 88% россиян
- Генеральный секретарь ООН назвал глобальные угрозы грядущего десятилетия
- Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки «Северного потока-2»
- Генсек ООН предрек миру сильнейший за 80 лет экономический спад
- В Совете Федерации заявили о возможных провокациях против «Спутника V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru