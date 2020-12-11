ВЦИОМ: Ношение масок в общественных местах поддерживают 88% россиян

Большинство россиян, а именно 88%, согласно данным проведенного опроса, поддерживают требование обязательного ношения масок в общественных местах. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, пишет ТАСС.

Кроме того, по словам главы ВЦИОМ, 67% опрошенных считают ношение масок самой эффективной мерой профилактики заражения COVID-19. Далее в списке мытье рук и использование антисептиков, на третьем – ограничение контактов.

Также стало известно, что в марте текущего года 57% респондентов считали новости о пандемии главным пунктом информационной повестки. Летом этот показатель снизился до 8-9%. Однако осенью эту тему вновь назвали актуальной 23% респондентов.