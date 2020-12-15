Роспотребнадзор: более половины россиян привились от гриппа

Ранее и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" посоветовал переболевшим COVID-19 прививаться от гриппа после выздоровления

Лиознов отметил, что после перенесения коронавирусной инфекции можно заразиться гриппом и любыми другими инфекционными заболеваниями. Специалист подчеркнул, что вакцинация должна проводиться не ранее чем через две недели после окончательного восстановления.

