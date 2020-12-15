Роспотребнадзор: более половины россиян привились от гриппа

Более 53% россиян - 78,79 миллиона человек - получили прививку от гриппа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В настоящее время вакцинация продолжается во всех регионах страны. По данным ведомства, в России регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 44 регионах.

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Ранее и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" посоветовал переболевшим COVID-19 прививаться от гриппа после выздоровления

Лиознов отметил, что после перенесения коронавирусной инфекции можно заразиться гриппом и любыми другими инфекционными заболеваниями. Специалист подчеркнул, что вакцинация должна проводиться не ранее чем через две недели после окончательного восстановления.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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