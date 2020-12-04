Собянин: Эпидемии гриппа близко нет
Вакцинация позволила избежать эпидемии гриппа в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
По словам градоначальника, около 6,5 млн человек получили прививки от гриппа, благодаря чему «никакой эпидемии близко нет».
Собянин отметил, что текущая ситуация по респираторным инфекциям — «большая помощь» в борьбе с коронавирусом. По мнению мэра, объединение эпидемии гриппа с пандемией COVID-19 «совсем было бы нехорошо».
Ранее Сергей Собянин объявил о запуске вакцинации от коронавируса в Москве. Электронная запись на вакцинацию открылась уже в пятницу 4 декабря, а в субботу начнут свою работу прививочные пункты.
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