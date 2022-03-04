Психолог назвала признаки панической атаки
Психолог Марина Гладышева заявила, что приступ панической атаки может произойти в любом месте, если возникнут необходимые для этого условия, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, первыми признаками панической атаки являются учащённое сердцебиение, рвотные позывы, боль в груди и головокружение. Произойти это может как с молодыми, так и с пожилыми людьми.
Эксперт пояснила, что причиной панических атак являются внутренние страхи и тревоги пациента. А чтобы справится с ними необходима помощь специалиста.
«При проявлении атаки следует принимать медикаментозное лечение, назначенное специалистом. Следует применять более глубокие практики, искать причину, которая способствует возникновению паники», - добавила Гладышева.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в российской столице функционирует Московская служба психологической помощи населению, в которую может обратиться любой желающий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- Госдума приняла закон о размещении средств ФНБ в акции и госбумаги
- Психолог назвала признаки панической атаки
- Минздрав: задержки с поставкой лекарств не связаны с санкциями
- Роскомнадзор подтвердил блокировку DW, BBC, «Медузы», «Радио Свобода»
- Госдума РФ приняла закон о новых кредитных каникулах
- Бочкарёв: На Южной рокаде построен подземный переход
- Белоруссия усилила противовоздушную оборону по периметру границы
- Власти Франции задержали три российских судна и одну яхту
- Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта на Украине
- Лукашенко назвал сроки вступления в силу обновленной Конституции Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru