Психолог назвала признаки панической атаки

Психолог Марина Гладышева заявила, что приступ панической атаки может произойти в любом месте, если возникнут необходимые для этого условия, сообщает «Вечерняя Москва».

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По её словам, первыми признаками панической атаки являются учащённое сердцебиение, рвотные позывы, боль в груди и головокружение. Произойти это может как с молодыми, так и с пожилыми людьми.

Эксперт пояснила, что причиной панических атак являются внутренние страхи и тревоги пациента. А чтобы справится с ними необходима помощь специалиста.

«При проявлении атаки следует принимать медикаментозное лечение, назначенное специалистом. Следует применять более глубокие практики, искать причину, которая способствует возникновению паники», - добавила Гладышева.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в российской столице функционирует Московская служба психологической помощи населению, в которую может обратиться любой желающий.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЛечениеЗдоровье"паническая Атака"Психологи
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