Проценко: Коронавирус обманывает прогнозы врачей

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что распространение коронавируса не поддается точной оценке даже со стороны специалистов.

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», - заявил главврач в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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Напомним, Проценко входил в первую пятерку партийного списка «Единой России» на выборах в Госдуму 17-19 сентября, однако позже отказался от депутатского мандата.

Сегодня в России была зафиксирована максимальная летальность от коронавируса за сутки. По данным оперштаба, за 24 часа в стране от коронавируса умерли 890 человек.

Ранее стало известно, что Минпросвещения не будет закрывать школы из-за ковида.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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