Проценко: Коронавирус обманывает прогнозы врачей
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что распространение коронавируса не поддается точной оценке даже со стороны специалистов.
«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», - заявил главврач в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Напомним, Проценко входил в первую пятерку партийного списка «Единой России» на выборах в Госдуму 17-19 сентября, однако позже отказался от депутатского мандата.
Сегодня в России была зафиксирована максимальная летальность от коронавируса за сутки. По данным оперштаба, за 24 часа в стране от коронавируса умерли 890 человек.
Ранее стало известно, что Минпросвещения не будет закрывать школы из-за ковида.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- Захарова вспомнила русскую пословицу в ответ на слова Зеленского о «наглой» политике Украины
- Бьюкенен спрогнозировал закат Европы
- Стало известно число пострадавших при взрыве около мечети Кабула
- После взрыва в Кабуле погибли несколько человек
- На Чукотке к людям вышел белый медвежонок
- Пушков резко ответил на заявление Зеленского о «наглой» внешней политике
- Непредсказумый и непобежденный. Ученые и медики строят прогнозы о COVID-19
- Проценко: Коронавирус обманывает прогнозы врачей
- Украинский комсомолец объяснил окончание транзита газа с водной блокадой Крыма
- Стала известна причина роста цен на свинину в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru