Проценко: Коронавирус обманывает прогнозы врачей

Напомним, Проценко входил в первую пятерку партийного списка «Единой России» на выборах в Госдуму 17-19 сентября, однако позже отказался от депутатского мандата.

Сегодня в России была зафиксирована максимальная летальность от коронавируса за сутки. По данным оперштаба, за 24 часа в стране от коронавируса умерли 890 человек.

Ранее стало известно, что Минпросвещения не будет закрывать школы из-за ковида.



