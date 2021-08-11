Профессор: «дельта» делает невозможным формирование коллективного иммунитета от коронавируса

По его словам, разновидность COVID-19 «дельта» будет заражать тех, кто привился. Те, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно встретятся с коронавирусом, а средства для полной остановки его передачи нет, отмечает медик.

По его словам, существующие вакцины эффективны от тяжелого течения COVID-19 и летальных исходов, но не от заражения. Поллард отметил, что даже в случае снижения уровня антител после вакцинации иммунная система человека будет «помнить» о прививке в течение десятилетий.

Коронавирусная инфекция в ближайшем будущем может стать «еще одной простудой». Об этом пишет профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер в своей статье для журнала Spectator.

