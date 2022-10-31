Продеус призвал ревакцинироваться людям со сниженным иммунитетом

Вакцина на 100 процентов не защитит от болезни, сказал НСН врач-педиатр Андрей Продеус.

Врач-педиатр Андрей Продеус в пресс-центре НСН призвал россиян вакцинироваться и ревакцинироваться.

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«Мы никогда не говорили, что вакцина защитит на 100 процентов от болезни. Такого не бывает, но если есть пожилые родственники, болеющие онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и так далее, то вся семья должна иметь ответственность, потому что вся семья выздоровеет, а этот родственник больше всех будет страдать», - сказал Продеус.

Инфекционист Николай Малышев заявил в НСН, что ревакцинироваться надо раз в 6 месяцев.

«Каждые полгода нужно делать прививку», - отметил Малышев.

Ранее Андрей Продеус заявил в эфире НСН, что назальная вакцина может блокировать на слизистой попадание коронавируса внутрь организма, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеВакцинацияКоронавирус
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