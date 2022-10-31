«Больше сопливых»: Продеус рассказал, что тяжелых случаев COVID-19 уменьшилось

Штамм коронавируса «омикрон» стал чаще встречаться среди детей, но болезнь протекает легко, заявил в пресс-центре НСН педиатр-иммунолог Андрей Продеус.

﻿{{related_post_FF2QaFjDo}}

«Штамм «омикрон» был более заразен, но зато клиническая картина стала другой. В этом отношении мы перекрестились, могу сказать, да, пусть будет больше сопливых, чем попадающих в реанимацию. «Омикрон» стал чаще встречаться среди детей, но ушло количество воспалительных синдромов, которые были связаны с тяжёлым течением болезни у детей», - сказал Продеус.

В России обнаружили два новых варианта коронавируса, в том числе подвид штамма «омикрон» под названием «Цербер». Эксперты говорят, что антитела от предыдущих штаммов от него не спасут, но вакцины помогут снизить тяжесть заболевания.

