Попова сообщила о тренде на сокращение заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости коронавирусом в России.

Она уточнила, что Россия по ежесуточным заболевшим на 100 тысячу населения стабильно занимает 60—56-е место в рейтинге государств.

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Попова также отметила, что по количеству проводимых тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения Россия находится в тройке лидеров, передает RT.

За последние сутки в стране было зафиксировано 21 152 новых случая коронавируса, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАнна Попова
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