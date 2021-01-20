Попова сообщила о тренде на сокращение заболеваемости COVID-19 в России
20 января 202112:10
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости коронавирусом в России.
Она уточнила, что Россия по ежесуточным заболевшим на 100 тысячу населения стабильно занимает 60—56-е место в рейтинге государств.
Попова также отметила, что по количеству проводимых тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения Россия находится в тройке лидеров, передает RT.
За последние сутки в стране было зафиксировано 21 152 новых случая коронавируса, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 152 / сут.
Умерли
67 220+597 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+25 290 / сут.
- Мурашко рассказал о блокирующих размножение коронавируса российских препаратах
- Италия намерена подать иск на Pfizer из-за вакцины от коронавируса
- СМИ: Рената Литвинова соблазнила французского миллионера
- Петербург стал лидером по числу заразившихся COVID-19
- Лидер «Справедливой России» озвучил название объединенной партии
20 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru