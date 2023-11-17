Глава Роспотребнадзора Попова: COVID-19 не покидает организм после болезни

По ее словам, ученые преимущественно согласились с тем, что после болезни вирус может остаться в организме и наносить ему вред.

Глава ведомства уточнила, что вирус живет в тканях организма и наносит поражение нервной ткани и сосудистым стенкам. Даже после выздоровления возбудитель негативно воздействует на иммунную систему, констатировала Попова.

В беседе с «Радиоточкой НСН» профессор МГУ, вирусолог Алексей Аграновский сообщил, что новые варианты вакцины от COVID-19 готовы, но ждут одобрения Министерства здравоохранения.

