Глава Роспотребнадзора Попова: COVID-19 не покидает организм после болезни
Коронавирус после болезни может находиться в организме человека, заявила в интервью телеканалу РБК глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, ученые преимущественно согласились с тем, что после болезни вирус может остаться в организме и наносить ему вред.
Глава ведомства уточнила, что вирус живет в тканях организма и наносит поражение нервной ткани и сосудистым стенкам. Даже после выздоровления возбудитель негативно воздействует на иммунную систему, констатировала Попова.
В беседе с «Радиоточкой НСН» профессор МГУ, вирусолог Алексей Аграновский сообщил, что новые варианты вакцины от COVID-19 готовы, но ждут одобрения Министерства здравоохранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru