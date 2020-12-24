Newsweek: у медика в США началась сильная аллергия после прививки Pfizer

Сильная аллергическая реакция наблюдается у медицинского работника в Нью-Йорке после прививки Pfizer против COVID-19, пишет газета Newsweek.

В настоящее время медик госпитализирован. Это первый случай выявления аллергической реакции на препарат в городе. Департамент здравоохранения Нью-Йорка рекомендовал медработникам наблюдать за реакцией организма пациентов на вакцину сразу после введения препарата в течение 15 минут.