Петербург стал лидером по числу заразившихся COVID-19

Днем ранее в Петербурге коронавирус был обнаружен у 3281 петербуржца и 3 115 жителей Москвы.

Кроме того, Петербург обгонял столицу по числу зараженных 4 января - 3 657 случаев COVID-19 против 3591. При этом с начала пандемии лидерство удерживала Москва.



За минувшие сутки в России зафиксировано 21 152 новых случая коронавируса, пишет «Свободная пресса».



