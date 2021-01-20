Петербург стал лидером по числу заразившихся COVID-19

Санкт-Петербург второй день подряд обгоняет Москву по числу выявленных зараженных коронавирусом.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Петербурге отмечено 3347 новых случаев заболевания, в то время как в Москве - 2452.

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Днем ранее в Петербурге коронавирус был обнаружен у 3281 петербуржца и 3 115 жителей Москвы.

Кроме того, Петербург обгонял столицу по числу зараженных 4 января - 3 657 случаев COVID-19 против 3591. При этом с начала пандемии лидерство удерживала Москва.

За минувшие сутки в России зафиксировано 21 152 новых случая коронавируса, пишет «Свободная пресса».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСанкт-Петербург
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