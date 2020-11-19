Перечислены способы снизить риск заражения COVID-19 дома

Стало известно, как снизить риск заражения COVID-19 дома, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на экс-заведующего лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александра Чепурнова.

По его словам, вентиляция — наиболее эффективный способ дезинфекции закрытых пространств, который известен с древнейших времен. Также не стоит забывать о влажной уборке, чаще стирать вещи порошками для спортивной одежды, так как в них содержатся специальные дезинфицирующие добавки.

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Чепурнов также посоветовал минимизировать скученность людей дома.

Как сообщалось, ополаскиватели для полости рта могут убивать коронавирусную инфекцию.

К такому выводу пришли учёные университета Кардиффа.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирус
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