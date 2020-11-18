Учёные выяснили, что ополаскиватели для рта могут убивать коронавирус

Ополаскиватели для полости рта могут убивать коронавирусную инфекцию. К такому выводу пришли учёные университета Кардиффа, отчёт по их исследованию опубликован на портале BioRxiv.

Вирусолог Ричард Стантон, автор эксперимента, заявил, что лабораторные испытания на имитирующем полость рта оборудовании подтвердили влияние подобных средств на вирус. Учёные планируют провести полномасштабное исследование, в ходе которого выяснят, возможно ли использование ополаскивателей для борьбы с коронавирусной инфекцией.

По предварительным данным, использование средств для полости рта снижает уровень вируса SARS-CoV-2 в слюне. При этом жидкость должна содержать не менее 0,07% хлорида цетилпиридиния.

Стантон сообщил, что исследование университета Кардиффа дополняет публикации о возможной деактивации коронавирусной инфекции с помощью «широко доступных жидкостей для полоскания рта и борьбы с заболеванием десен».

Отмечается, что детали исследования пока не опубликованы и не проверены научным сообществом. Клинические испытания начнутся после проведения лабораторных тестов, которые исследователи намерены завершить в первой половине следующего года.

