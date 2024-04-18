Опасные «дошики»: Диетолог Королева о вреде лапши быстрого приготовления

«Крайне редко можно попробовать такую лапшу, чтобы понять, что это пустой продукт, которым не насыщаешься, но при этом хочется все больше и больше его поедать, потому что он не только экономит время на готовку, но в нем также содержатся вещества, которые делают этот продукт привлекательным для мозга и вызывают зависимость. В лапше быстрого приготовления нет ничего полезного, что могло бы обновлять организм или поддерживать здоровье, давать энергию, которая очень быстро расходуется. Из-за нее организм утрачивает функции на молекулярном уровне и на уровне метаболических процессов — в результате снижается иммунитет, не накормлен микробиом кишечника, увеличивается риск заболеть, уменьшается работоспособность. Но мы в состоянии самостоятельно поправить свое здоровье: выбор в пользу здорового питания поможет нам быть счастливыми во всех смыслах, иметь достаточную продолжительность жизни и эффективно работающий мозг», — сказала Королева.

Собеседница НСН также пояснила, почему потребители выбирают лапшу быстрого приготовления.

«Во-первых, это может быть связано с уменьшением доходов населения, во-вторых, с недостаточной информированностью о том, какие продукты вредны, какие полезны. К тому же никто не хочет заморачиваться готовкой — ту же морковку надо не только почистить, но и порезать, и что-то к ней добавить. Жизнь ускорилась, поэтому ресурсы растрачиваются на другие дела. Будучи неинформированными, люди делают все вопреки собственному здоровью. Естественно, не за горами те проблемы со здоровьем, которые на таком фоне будут формироваться, и только потом люди начнут задумываться об ошибках, допущенных несколько лет назад», — добавила диетолог.

В заключение Королева указала на необходимость просветительской работы среди россиян.

«Надо включить сознание. Должна проводиться просветительская работа, чтобы люди знали, что такое хорошо, что такое плохо для здоровья, для организма, для физиологических процессов. Если мы будем об этом говорить, то получим здоровую нацию. Также надо подсчитать, сколько денег уходит на лечение последствий нездорового питания и на профилактику потенциальных проблем со здоровьем», — подытожила она.

Ранее Королева заявила, что газированные напитки — проводник в организм для огромного количества вредных компонентов, особенно они опасны для детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ведущих малоподвижный образ жизни и предрасположенных к ожирению.

