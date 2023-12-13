Ношение масок в Москве носит рекомендательный характер

Призыв носить маски в общественных местах в Москве носит рекомендательный характер, о введении масочного режима речи не идет. Это пояснили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Там пояснили, что ношение маски в общественных местах – это вопрос личной ответственности.

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Накануне пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора сообщила, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе соответствует сезону.

В ведомстве посоветовали москвичам вакцинироваться от гриппа, а также соблюдать простейшие меры профилактики: надевать маску в местах скопления людей и общественном транспорте, избегать близких контактов с заболевшими людьми, тщательно мыть руки с мылом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГриппМоскваЗащитная маска

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