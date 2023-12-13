Ношение масок в Москве носит рекомендательный характер

Призыв носить маски в общественных местах в Москве носит рекомендательный характер, о введении масочного режима речи не идет. Это пояснили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Там пояснили, что ношение маски в общественных местах – это вопрос личной ответственности.