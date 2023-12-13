Ношение масок в Москве носит рекомендательный характер
Призыв носить маски в общественных местах в Москве носит рекомендательный характер, о введении масочного режима речи не идет. Это пояснили в управлении Роспотребнадзора по Москве.
Там пояснили, что ношение маски в общественных местах – это вопрос личной ответственности.
Накануне пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора сообщила, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе соответствует сезону.
В ведомстве посоветовали москвичам вакцинироваться от гриппа, а также соблюдать простейшие меры профилактики: надевать маску в местах скопления людей и общественном транспорте, избегать близких контактов с заболевшими людьми, тщательно мыть руки с мылом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ношение масок в Москве носит рекомендательный характер
- Орбан заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о членстве Украины
- Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» нашли в ее квартире в Москве
- Минобороны России получило партию новых БМП и БТР
- Илон Маск считает, что Украина навсегда потеряла Крым и Донбасс
- Минсельхоз анонсировал поставки яиц из Турции и Азербайджана
- СМИ: В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта у военкомата
- Кабмин одобрил обнуление импортных пошлин на яйца
- Экс-главу управления по вопросам миграции Петербурга задержали за легализацию мигрантов
- Исполнитель убийства Старовойтовой передумал выходить из колонии по УДО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru