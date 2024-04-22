«В топе уколы красоты»: Спрос на косметологию в России бьет рекорды

Чек на косметологические процедуры вырос из-за удорожания себестоимости продуктов, рассказала НСН врач дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано.

Косметологический рынок в России растет за счет предоставления новых услуг, но в топе остаются инъекции ботулотоксина и филеры, заявила НСН врач дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано.

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Оборот рынка косметологических услуг в 2023 году увеличился на 8,6% до 269 миллиардов рублей по сравнению с 2022 годом, указано в отчете маркетингового агентства BusinesStat, с которым ознакомились «Ведомости». Сумма стала максимальной как минимум за прошедшие пять лет.

«Рост спроса россиян на косметические процедуры связан с ростом рынка предоставляемых услуг. Если раньше в нашем арсенале было ограниченное количество таких услуг, в основном токсины ботулизма, какие-то филеры нескольких марок, мезотерапевтические препараты и уходовые средства, то за последние несколько лет рынок значительно увеличился за счет предоставления новых методик. Очень выросло количества аппаратов и процедур. Сам чек вырос за счет увеличения себестоимости процедур. Сейчас в топе остались инъекции ботулотоксина, на втором месте – филеры. Уходовые процедуры стали выходить на первое место, нежели процедуры по коррекции», - сказала собеседница НСН.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Наталья Яковлева назвала НСН опасные вещества, которых не должно быть в составе косметики, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева
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