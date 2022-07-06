Названы признаки качественной черешни

По её словам, покупать ягоду лучше всего на ярмарках, где она проходит лабораторную проверку. Ягоды должны быть прикрыты от солнечных лучей. Кожица черешни должна быть гладкой и глянцевой. Матовая кожица может быть признаком залежавшихся ягод. Ягоды должны приятно пахнуть. Обычно свежая черешня на ощупь плотная и упругая, у нее крепкая и зеленая плодоножка.

Черешня и вишня очень полезны для организма из-за большого содержания мелатонина. Также эти ягоды содержат вещества, которые снижают уровень воспаления в организме, положительно влияют на мозг и препятствуют старению.

Напомним, 500 граммов клубники или черешни можно съесть в сутки без вреда для здоровья.

