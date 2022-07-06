Названы признаки качественной черешни
Перечислены пять признаков качественной черешни, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заведующую государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Татьяну Кокореву.
По её словам, покупать ягоду лучше всего на ярмарках, где она проходит лабораторную проверку. Ягоды должны быть прикрыты от солнечных лучей. Кожица черешни должна быть гладкой и глянцевой. Матовая кожица может быть признаком залежавшихся ягод. Ягоды должны приятно пахнуть. Обычно свежая черешня на ощупь плотная и упругая, у нее крепкая и зеленая плодоножка.
Черешня и вишня очень полезны для организма из-за большого содержания мелатонина. Также эти ягоды содержат вещества, которые снижают уровень воспаления в организме, положительно влияют на мозг и препятствуют старению.
Напомним, 500 граммов клубники или черешни можно съесть в сутки без вреда для здоровья.
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