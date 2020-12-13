Гинцбург отрицает полную защиту от коронавируса с помощью вакцин
Глава Центра имени Гамалеи, который создал вакцину от коронавируса «Спутник V» Александр Гинцбург считает, что абсолютную защиту от COVID-19 не может обеспечить ни одна вакцина. Такое заявление он сделал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1».
«Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует», - заявил Гинцбург.
С ним соглашается генеральный директор центра «Вектор», где разработали вакцину «Эпиваккорона», Ринат Максютов. По его словам, никто не защищен от повторного заражения COVID-19, в том числе уже переболевшие коронавирусом.
Напомним, в России уже зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Ими стали препараты «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Третья вакцина от учёных Центра имени Чумакова сейчас проходит второй этап клинических испытаний, его завершение запланировано на вторую половину декабря. После центр подаст документы для регистрации вакцины. Всего, по данным Роспотребнадзора, российские ученые работают над созданием 10 вакцин.
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