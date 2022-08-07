Назван признак скорого инфаркта

Стенокардия напряжения может стать предвестником скорого инфаркта, сообщает издание «Доктор Питер» со ссылкой на врача-кардиолога Анну Кореневич.

Кардиолог перечислил появляющиеся за час до инфаркта симптомы

По её словам, как только она появилась, «то на 100 процентов вы пациент кардиолога». Особенно это касается мужчин старше 40 лет, которые эмоциональны, много работают и мало занимаются спортом.

Отмечается, что людям со стенокардией следует немедленно обратиться к врачу, поскольку следующей «остановкой» может стать коронарная катастрофа и смерть.

Стенокардия выражается в жжении, тяжести и ощущении сдавливания в груди. Боль может отдавать в левую руку, левое плечо, шею или нижнюю челюсть.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что регулярное употребление кофе снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных сердечных приступов и аритмии.

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ТЕГИ:Здоровье
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