Назван признак скорого инфаркта
Стенокардия напряжения может стать предвестником скорого инфаркта, сообщает издание «Доктор Питер» со ссылкой на врача-кардиолога Анну Кореневич.
По её словам, как только она появилась, «то на 100 процентов вы пациент кардиолога». Особенно это касается мужчин старше 40 лет, которые эмоциональны, много работают и мало занимаются спортом.
Отмечается, что людям со стенокардией следует немедленно обратиться к врачу, поскольку следующей «остановкой» может стать коронарная катастрофа и смерть.
Стенокардия выражается в жжении, тяжести и ощущении сдавливания в груди. Боль может отдавать в левую руку, левое плечо, шею или нижнюю челюсть.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что регулярное употребление кофе снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных сердечных приступов и аритмии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+19 974 / сут.
Умерли
383 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+10 743 / сут.
- Из-за ливня в Псковской области без электричества остались около двух тысяч человек
- Назван признак скорого инфаркта
- Белый дом готов принять меры для обмена Грайнер
- Четырем судам с продовольствием разрешен выход из портов Украины
- На Западе не исключили крах доллара после встречи Путина и Эрдогана
- Куба обратилась к партнерам за помощью из-за пожара на нефтехранилище
- О гибели Гура сообщил замглавы администрации Новой Каховки
- СМИ: Турки поддержали решение Анкары и Москвы о рублевых расчетах
- В России нашли подтверждение росту товарооборота с Германией на фоне западных санкций
- Мантуров вошел в наблюдательный совет ВЭБ.РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru