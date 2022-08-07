Назван признак скорого инфаркта

По её словам, как только она появилась, «то на 100 процентов вы пациент кардиолога». Особенно это касается мужчин старше 40 лет, которые эмоциональны, много работают и мало занимаются спортом.

Отмечается, что людям со стенокардией следует немедленно обратиться к врачу, поскольку следующей «остановкой» может стать коронарная катастрофа и смерть.

Стенокардия выражается в жжении, тяжести и ощущении сдавливания в груди. Боль может отдавать в левую руку, левое плечо, шею или нижнюю челюсть.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что регулярное употребление кофе снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных сердечных приступов и аритмии.

