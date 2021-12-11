Кардиолог перечислил появляющиеся за час до инфаркта симптомы

Первыми симптомами перед инфарктом головного мозга могут быть cильная головная боль, тошнота, ухудшение координации, снижение зрения, чувство онемения в руках. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров в беседе с «АиФ».