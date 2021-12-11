Кардиолог перечислил появляющиеся за час до инфаркта симптомы

Первыми симптомами перед инфарктом головного мозга могут быть cильная головная боль, тошнота, ухудшение координации, снижение зрения, чувство онемения в руках. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров в беседе с «АиФ».

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«И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга», — отметил медик.

По словам врача, поражение мозга проявляется «триадой»: нарушением сознания, изменениями речи проблемами с координацией. В таких случаях необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

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ФОТО: pixabay.com
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