Кардиолог перечислил появляющиеся за час до инфаркта симптомы
Первыми симптомами перед инфарктом головного мозга могут быть cильная головная боль, тошнота, ухудшение координации, снижение зрения, чувство онемения в руках. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров в беседе с «АиФ».
«И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга», — отметил медик.
По словам врача, поражение мозга проявляется «триадой»: нарушением сознания, изменениями речи проблемами с координацией. В таких случаях необходимо немедленно вызывать скорую помощь.
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