Назван побочный эффект от вакцины Moderna

Как правило, высыпания появляются на восьмой день после прививки. Самый ранний случай произошел спустя четыре дня, самый поздний - через 11 дней.

Тем временем, жительница Японии умерла после того, как привилась от короновируса американской вакциной Pfizer, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

