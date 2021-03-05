Назван побочный эффект от вакцины Moderna

Использование вакцины от COVID-19 компании Moderna может привести к высыпанию на коже и вызвать воспаления, сообщает «РЕН ТВ».

В настоящее время известно о 12 таких случаях. Кожные высыпания появляются рядом с местом укола после полного рассасывания локальных и системных симптомов, связанных с вакцинацией.

Посол России в США поставил прививку американской вакциной Moderna

Как правило, высыпания появляются на восьмой день после прививки. Самый ранний случай произошел спустя четыре дня, самый поздний - через 11 дней.

Тем временем, жительница Японии умерла после того, как привилась от короновируса американской вакциной Pfizer, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

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ФОТО: sobyanin.ru
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